Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия нашла способ разрушить газовые амбиции США в ЕС
Зубная паста вызвала редкое смертельно опасное заболевание
МИД Украины обратился к украинцам, живущим и работающим в России
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Как решаются споры вокруг школьного дресс-кодаВ одной из школ Тюмени школьницам запрещено носить брюки — и родители с этим не согласны
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
США не смирятся с унижением от РФ и готовят войну – эксперт
«Правый сектор» собрал армию для мести ВСУ – ДНР
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Закусывайте, когда пьете — в «Правом секторе» обратились к ДНР
"Зуб за зуб": эксперт об ответе США на действия РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
8Путин выпустил мальков омуля
08:27 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии «Дэу Матиз» опрокинулся в кювет, есть жертвы

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Абзелиловском районе Башкортостана ночью на 51 км автодороги Аскарово — Альмухаметово — Сибай автомобиль «Дэу Матиз» опрокинулся в кювет.

По предварительной информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, 22-летний житель Сибая не справился с управлением. В автоаварии 20-летний пассажир из Баймакского района скончался на месте, ещё один пассажир, 23-летний житель Сибая, доставлен в больницу.

В ведомстве отметили, что водитель не имел прав на управление транспортным средством.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Пентагоне объяснили полет самолета ВКС РФ над Белым домом
Посольство РФ в США пояснило решение Москвы о высылке дипломатов
В КНДР раскрыли детали возможного ракетного удара по Гуаму
США сочли неприемлемым визит Путина в Абхазию
Захарченко окончательно отказался от названия «Малороссия»
Голы Промеса и Зе Луиша принесли «Спартаку» победу
CNN: дипломаты США на Кубе подверглись «акустической атаке»
Спорт
Первая потеря Манчини: «Зениту» не помог даже гол главной звезды Кокорин забил, Дзюба подключился, а Паредес гениально раздавал - но этого не хватило, чтобы выиграть в Екатеринбурге
Авто
Крупное ДТП в Москве с пожаром (появилось видео) Авария с участием четырех автомобилей произошла утром в среду на Варшавском шоссе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Малахов минус: выбираем нового ведущего шоу «Пусть говорят» Как ранее сообщали СМИ, руководство «Первого» уже нашло замену Андрею Малахову, однако «Кино Mail.Ru» предлагает пофантазировать, кто мог бы вести легендарное ток-шоу
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Полицейские попались на аферах с квартирами
В Москве с большими скидками распродают элитное жилье
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Антон и Виктория Макарские увезли детей на лечение в Израиль Супруги решили, что море, теплый климат, дружеская обстановка и израильские врачи помогут Маше и Ване справиться с ангиной.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь