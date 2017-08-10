В Башкирии «Дэу Матиз» опрокинулся в кювет, есть жертвы
УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Абзелиловском районе Башкортостана ночью на 51 км автодороги Аскарово — Альмухаметово — Сибай автомобиль «Дэу Матиз» опрокинулся в кювет.
УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Абзелиловском районе Башкортостана ночью на 51 км автодороги Аскарово — Альмухаметово — Сибай автомобиль «Дэу Матиз» опрокинулся в кювет.
По предварительной информации
В ведомстве отметили, что водитель не имел прав на управление транспортным средством.