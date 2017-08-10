В Башкирии «Дэу Матиз» опрокинулся в кювет, есть жертвы

По предварительной информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, 22-летний житель Сибая не справился с управлением. В автоаварии 20-летний пассажир из Баймакского района скончался на месте, ещё один пассажир, 23-летний житель Сибая, доставлен в больницу.