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08:38 (мск), источник: РИА Новости

В Хабаровском крае в устье реки застрял 13-метровый гренландский кит

ХАБАРОВСК, 10 авг — РИА Новости. Гренландский 13-метровый кит застрял в устье реки на острове Большой Шантар в Хабаровском крае, решается вопрос о спасении животного, сообщает в четверг объединение «Заповедное Приамурье», куда входит национальный парк «Шантарские острова».

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«Утром в четверг директору ФГБУ “Заповедное Приамурье” Владимиру Андронову поступила информация от участкового госинспектора нацпарка “Шантарские острова” о том, что во время ночного прилива в устье реки, вытекающей из озера Большого на острове Большой Шантар, зашел тринадцатиметровый кит. Инспектор определил его как гренландского», — говорится в сообщении.

В нем поясняется, что «ни развернуться, ни выйти в озеро мощное огромное животное в этом узком месте не может». «Решается вопрос, как спасать кита», — добавляется в сообщении.

Предполагается, что кита загнала в устье стая касаток.
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Отмечается, что сообщение о происшествии направлено в Минприроды России. Руководство «Заповедного Приамурья» проводит консультации со всеми известными специалистами по спасению морских млекопитающих. Пока идут консультации, госинспекторы нацпарка стараются оказать киту посильную помощь на месте.

«Во время отлива, когда кит оказывается совсем на мели, госинспекторы увлажняют животное, поливая водой из противопожарных помп. Плененный кит вызвал большой интерес со стороны туристов, оказавшихся в это время на острове», — говорится в сообщении.

Шантарские острова — архипелаг площадью 2,5 тысячи квадратных километров в Охотском море. Здесь обитают 240 видов птиц, 30 из которых занесены в Красную книгу России. На островах находятся лежбища краснокнижных тюленей — сивуча и ларги, вблизи архипелага регулярно замечают гренландских китов.

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