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08:34 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Два района Иркутска частично остались без электроснабжения из-за ливня

Крупных аварий не произошло.

Электроэнергию частично отключили в двух районах Иркутска по причине ливня накануне, 9 августа. Электричества не было в некоторых домах в Правобережном округе. Кроме того, без электроэнергии осталось садоводство имени Мичурина в Свердловском округе. Крупных аварий зарегистрировано не было, сообщает ИА IrkutskMedia.

«Были отключения электроэнергии в Правобережном округе — частично на улице Сурнова, Якутской, Мельничной, Лаптевых. Восстановлено в 22.36. В Свердловском округе отключилось электроснабжение в ДНТ имени Мичурина, там поврежден кабель. Сейчас устанавливается принадлежность, сегодня будем работать. Крупных повреждений не наблюдается», — сообщил исполняющий обязанности начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации Иркутска Геннадий Мальцев.

«Бурные реки» образовались после ливня на дорогах Иркутска и вышли из «берегов».

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что автомобилисты и пешеходы оказались в «ловушке» из-за образовавшихся после ливня «бурных рек» возле остановки «Лисиха» на улице Байкальской в Иркутске 9 августа. Дороги и тротуары оказались полностью затоплены потоками воды.

Напомним, пять бригад «Иркутскавтодора» и столько же единиц техники всю ночь устраняли последствия ливня, начавшегося накануне вечером, 9 августа. Об этом сообщил директор муниципального предприятия Михаил Чайковский. Работы велись на традиционно проблемных участках дорог — в районе улиц Култукская-Красноярская, Баррикад-Ушаковская, а также на Байкальской возле остановки «Лисиха». По словам исполняющего обязанности начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации Иркутска Геннадия Мальцева, за 12 часов в областном центре выпало 22 мм осадков, при критической норме 50 мм за тот же период.

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