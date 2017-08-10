Два района Иркутска частично остались без электроснабжения из-за ливня

Электроэнергию частично отключили в двух районах Иркутска по причине ливня накануне, 9 августа. Электричества не было в некоторых домах в Правобережном округе. Кроме того, без электроэнергии осталось садоводство имени Мичурина в Свердловском округе. Крупных аварий зарегистрировано не было, сообщает ИА IrkutskMedia.

«Были отключения электроэнергии в Правобережном округе — частично на улице Сурнова, Якутской, Мельничной, Лаптевых. Восстановлено в 22.36. В Свердловском округе отключилось электроснабжение в ДНТ имени Мичурина, там поврежден кабель. Сейчас устанавливается принадлежность, сегодня будем работать. Крупных повреждений не наблюдается», — сообщил исполняющий обязанности начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации Иркутска Геннадий Мальцев.

«Бурные реки» образовались после ливня на дорогах Иркутска и вышли из «берегов».

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что автомобилисты и пешеходы оказались в «ловушке» из-за образовавшихся после ливня «бурных рек» возле остановки «Лисиха» на улице Байкальской в Иркутске 9 августа. Дороги и тротуары оказались полностью затоплены потоками воды.