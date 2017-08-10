За что в Москве оштрафовали 6,5 тыс. водителей за два дня?

В ходе общегородского профилактического мероприятия с 24 июля по 2 августа было досмотрено 79 тыс. автобусов. Как подтвердили «АиФ» в управлении ГИБДД по Москве, выявлено 40 699 (!) административных правонарушений.
Это свидетельствует об отсутствии контроля со стороны компаний-перевозчиков за обеспечением безопасности пассажиров и за водителями.
Управлении ГИБДД по Москве
За что же выписывали штрафы и отправляли технику на спецстоянки? За неисправные и нелегально переделанные машины (а также за неоплаченные штрафы), за отсутствие водительских прав, полисов ОСАГО и путевых листов, за езду в пьяном виде и попытки всучить взятку, за перевозку пассажиров без соответствующей лицензии, за нарушение режима труда и отдыха. Кстати, выявленные в результате проверки иностранные граждане — 17 329 человек — были доставлены в районные ОМВД, в результате к административной ответственности привлекли 1450 человек за нарушение режима пребывания в РФ (а ещё 41 иностранца — за незаконную трудовую деятельность). Как вы понимаете, из них лишь часть — водители. Остальные — пассажиры.
Нелегальные автобусные маршруты нашлись возле крупных торговых центров, удалённых новых микрорайонов, конечных станций метро (там идёт посадка на рейсы в Подмосковье и другие регионы). «Многим людям неважно, легальный ли подошёл к остановке автобус (или маршрутка), — считает председатель Союза пассажиров Кирилл Янков.
Для них главное — как можно оперативнее добраться до места назначения. А подпольные перевозчики быстрее осуществляют посадку-высадку и притормозят там, где вам удобно, а не на остановке. О том, что водитель может быть без прав, маршрутка неисправна и никаких страховых выплат при ДТП в этом случае не будет, люди просто не задумываются.
Кирилл ЯнковПредседатель Союза пассажиров
Надо сказать, что Москва и область стараются решить проблему с нехваткой официальных маршрутов и автобусов. Например, в ближайшие месяцы для «Мострансавто» купят 1758 единиц техники разной вместимости (многие из них будут курсировать как раз между столицей и соседними населёнными пунктами).
А вот «зайцев» в нашем мегаполисе ловят не во время спецрейдов, а каждый день. Нет билета — наказание в 1 тыс. руб. Приложил к валидатору чужую соцкарту? Будь готов расстаться с 2500 руб. Если безбилетник заявляет, что у него нет при себе паспорта или другого удостоверения личности, его не ссаживают на ближайшей остановке (как наивно надеются многие), а ведут в отделение полиции. Кстати, многие пассажиры «забывают» про то, что выданные квитанции надо оплатить за 60 дней. И их память восстанавливается только с появлением судебных приставов. Как рассказали «АиФ» в ГКУ «Организатор перевозок», с начала года принудительно было взыскано 69 млн руб., а ещё 73 млн руб. у «зайцев» предстоит «забрать».
Есть пассажиры, которые систематически не платят за проезд. Так, у самого злостного неплательщика скопилось 33 квитанции на сумму 34,5 тыс. руб. В этом году нарушителей выявляется на 4% больше, чем в прошлом. Это связано с усилением контроля, а также с тем, что увеличился объём работы. Ведь теперь проверяются и пассажиры коммерческих перевозчиков.
ГКУ «Организатор перевозок»