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11:01 (мск), источник: Аргументы и факты

За что в Москве оштрафовали 6,5 тыс. водителей за два дня?

Десятки тысяч нарушений выявили сотрудники ГИБДД во время операции «Нелегальный автобус». Московские инспекторы ловили тех водителей, кто нарушает правила перевозки или вовсе работает подпольно.

Нет прав? На выход!

В ходе общегородского профилактического мероприятия с 24 июля по 2 августа было досмотрено 79 тыс. автобусов. Как подтвердили «АиФ» в управлении ГИБДД по Москве, выявлено 40 699 (!) административных правонарушений.

Это свидетельствует об отсутствии контроля со стороны компаний-перевозчиков за обеспечением безопасности пассажиров и за водителями.
Управлении ГИБДД по Москве
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За что же выписывали штрафы и отправляли технику на спецстоянки? За неисправные и нелегально переделанные машины (а также за неоплаченные штрафы), за отсутствие водительских прав, полисов ­ОСАГО и путевых листов, за езду в пьяном виде и попытки всучить взятку, за перевозку пассажиров без соответствующей лицензии, за нарушение режима труда и отдыха. Кстати, выявленные в результате проверки иностранные граждане — 17 329 человек — были доставлены в районные ОМВД, в результате к административной ответственности привлекли 1450 человек за нарушение режима пребывания в РФ (а ещё 41 иностранца — за незаконную трудовую деятельность). Как вы понимаете, из них лишь часть — водители. Остальные — пассажиры.

Кто надеется на авось?

Нелегальные автобусные маршруты нашлись возле крупных торговых центров, удалённых новых микрорайонов, конечных станций метро (там идёт посадка на рейсы в Подмосковье и другие регионы). «Многим людям неважно, легальный ли подошёл к остановке автобус (или маршрутка), — считает председатель Союза пассажиров Кирилл Янков.

Для них главное — как можно оперативнее добраться до места назначения. А подпольные перевозчики быстрее осуществляют посадку-высадку и притормозят там, где вам удобно, а не на остановке. О том, что водитель может быть без прав, маршрутка неисправна и никаких страховых выплат при ДТП в этом случае не будет, люди просто не задумываются.
Кирилл Янков
Председатель Союза пассажиров

Надо сказать, что Москва и область стараются решить проблему с нехваткой официальных маршрутов и автобусов. Например, в ближайшие месяцы для «Мострансавто» купят 1758 единиц техники разной вместимости (многие из них будут курсировать как раз между столицей и соседними населёнными пунктами).

А вот «зайцев» в нашем мегаполисе ловят не во время спецрейдов, а каждый день. Нет билета — наказание в 1 тыс. руб. Приложил к валидатору чужую соцкарту? Будь готов расстаться с 2500 руб. Если безбилетник заявляет, что у него нет при себе паспорта или другого удостоверения личности, его не ссаживают на ближайшей остановке (как наивно надеются многие), а ведут в отделение полиции. Кстати, многие пассажиры «забывают» про то, что выданные квитанции надо оплатить за 60 дней. И их память восстанавливается только с появлением судебных приставов. Как рассказали «АиФ» в ГКУ «Организатор перевозок», с начала года принудительно было взыскано 69 млн руб., а ещё 73 млн руб. у «зайцев» предстоит «забрать».

Есть пассажиры, которые систематически не платят за проезд. Так, у самого злостного неплательщика скопилось 33 квитанции на сумму 34,5 тыс. руб. В этом году нарушителей выявляется на 4% больше, чем в прошлом. Это связано с усилением контроля, а также с тем, что увеличился объём работы. Ведь теперь проверяются и пассажиры коммерческих перевозчиков.
ГКУ «Организатор перевозок»
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