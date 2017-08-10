За что в Москве оштрафовали 6,5 тыс. водителей за два дня?

Нет прав? На выход!

В ходе общегородского профилактического мероприятия с 24 июля по 2 августа было досмотрено 79 тыс. автобусов. Как подтвердили «АиФ» в управлении ГИБДД по Москве, выявлено 40 699 (!) административных правонарушений.

Это свидетельствует об отсутствии контроля со стороны компаний-перевозчиков за обеспечением безопасности пассажиров и за водителями. Управлении ГИБДД по Москве

Читайте также «Зайцы» пополнили бюджет Москвы на 163 миллиона рублей с начала 2017 года

За что же выписывали штрафы и отправляли технику на спецстоянки? За неисправные и нелегально переделанные машины (а также за неоплаченные штрафы), за отсутствие водительских прав, полисов ­ОСАГО и путевых листов, за езду в пьяном виде и попытки всучить взятку, за перевозку пассажиров без соответствующей лицензии, за нарушение режима труда и отдыха. Кстати, выявленные в результате проверки иностранные граждане — 17 329 человек — были доставлены в районные ОМВД, в результате к административной ответственности привлекли 1450 человек за нарушение режима пребывания в РФ (а ещё 41 иностранца — за незаконную трудовую деятельность). Как вы понимаете, из них лишь часть — водители. Остальные — пассажиры.

Кто надеется на авось?

Нелегальные автобусные маршруты нашлись возле крупных торговых центров, удалённых новых микрорайонов, конечных станций метро (там идёт посадка на рейсы в Подмосковье и другие регионы). «Многим людям неважно, легальный ли подошёл к остановке автобус (или маршрутка), — считает председатель Союза пассажиров Кирилл Янков.

Для них главное — как можно оперативнее добраться до места назначения. А подпольные перевозчики быстрее осуществляют посадку-высадку и притормозят там, где вам удобно, а не на остановке. О том, что водитель может быть без прав, маршрутка неисправна и никаких страховых выплат при ДТП в этом случае не будет, люди просто не задумываются. Кирилл Янков Председатель Союза пассажиров

Надо сказать, что Москва и область стараются решить проблему с нехваткой официальных маршрутов и автобусов. Например, в ближайшие месяцы для «Мострансавто» купят 1758 единиц техники разной вместимости (многие из них будут курсировать как раз между столицей и соседними населёнными пунктами).

А вот «зайцев» в нашем мегаполисе ловят не во время спецрейдов, а каждый день. Нет билета — наказание в 1 тыс. руб. Приложил к валидатору чужую соцкарту? Будь готов расстаться с 2500 руб. Если безбилетник заявляет, что у него нет при себе паспорта или другого удостоверения личности, его не ссаживают на ближайшей остановке (как наивно надеются многие), а ведут в отделение полиции. Кстати, многие пассажиры «забывают» про то, что выданные квитанции надо оплатить за 60 дней. И их память восстанавливается только с появлением судебных приставов. Как рассказали «АиФ» в ГКУ «Организатор перевозок», с начала года принудительно было взыскано 69 млн руб., а ещё 73 млн руб. у «зайцев» предстоит «забрать».