Магазин «Калинка» подожгли в Ангарске утром 10 августа

Источник: IrkutskMedia.ru

Возгорание произошло в магазине «Калинка» в 19-м микрорайоне Ангарска сегодня утром, 10 августа. В результате пожара здание закоптилось по всей площади. По предварительной информации, причиной случившегося является поджог. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

— На момент прибытия пожарных из окон магазина шел дым. В тушении были задействованы 11 человек личного состава и три единицы техники, — рассказали корр. агентства в пресс-службе ведомства.