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08:28 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Магазин «Калинка» подожгли в Ангарске утром 10 августа

Помещение закоптилось по всей площади.

Источник: IrkutskMedia.ru

Возгорание произошло в магазине «Калинка» в 19-м микрорайоне Ангарска сегодня утром, 10 августа. В результате пожара здание закоптилось по всей площади. По предварительной информации, причиной случившегося является поджог. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

— На момент прибытия пожарных из окон магазина шел дым. В тушении были задействованы 11 человек личного состава и три единицы техники, — рассказали корр. агентства в пресс-службе ведомства.

Последствия пожара ликвидировали в 05.40 по местному времени.

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