На Среднем Урале школьник вытащил утопающего из пруда
В Верхней Салде 15-летний школьник вытащил тонущего человека из воды, сообщает
В Верхней Салде 15-летний школьник вытащил тонущего человека из воды, сообщает
Юноша гулял возле водоема и увидел своего пожилого соседа, который тонул. «Дядя Паша
За проявленную отвагу Главное управление МЧС России по Свердловской области представит мальчика к медали «За спасение погибающих на водах». Торжественное чествование юного героя состоится на областном этапе Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» в ноябре 2017 года.