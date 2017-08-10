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09:21 (мск), источник: ЕАН

На Среднем Урале школьник вытащил утопающего из пруда

В Верхней Салде 15-летний школьник вытащил тонущего человека из воды, сообщает пресс-служба свердловского управления МЧС.

Юноша гулял возле водоема и увидел своего пожилого соседа, который тонул. «Дядя Паша барахтался-барахтался и ушел под воду. Думал, он нырнул, смотрю, минуты две он не всплывает. Я разделся и нырнул за ним», — говорит Никита. Никита нашел мужчину под мутной водой на ощупь и вытащил. На берегу жена тонувшего оказала ему первую помощь.

За проявленную отвагу Главное управление МЧС России по Свердловской области представит мальчика к медали «За спасение погибающих на водах». Торжественное чествование юного героя состоится на областном этапе Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» в ноябре 2017 года.

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