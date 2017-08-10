На Среднем Урале школьник вытащил утопающего из пруда

Юноша гулял возле водоема и увидел своего пожилого соседа, который тонул. «Дядя Паша барахтался-барахтался и ушел под воду. Думал, он нырнул, смотрю, минуты две он не всплывает. Я разделся и нырнул за ним», — говорит Никита. Никита нашел мужчину под мутной водой на ощупь и вытащил. На берегу жена тонувшего оказала ему первую помощь.