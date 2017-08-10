В Чурилово пять групп в детсадах закрыты на карантин по менингиту

Источник: Uralpress.ru

Один случай заболевания менингитом у ребенка зарегистрирован в детском саду № 30, на карантин там закрыты две группы. Еще один случай заболевания зафиксирован в детсаду № 32. Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в детском учреждении, на сегодняшний день закрыты на карантин три группы. Приняты все необходимые санитарно-гигиенические меры.

В соцсетях родители делятся опасениями по поводу начавшейся эпидемии. Многие жалуются, что ребенок заболел, но менингит пока не подтвержден. Часть родителей временно прекратили водить детей в детсады.

Между тем, число заболевших менингитом в Челябинской области продолжает расти.

По данным регионального Роспотребнадзора, с начала года в области зарегистрировано 42 случая энтеровирусной инфекции, в том числе 25 случаев энтеровирусного менингита и 17 случаев энтеровирусного фарингита. По сравнению с прошлым годом число заболевших выросло в 1,7 раза. Больше всего случаев заболевания (29 случаев, из которых 15 — энтеровирусный менингит) приходится на Челябинск, есть также заболевшие в Магнитогорске, Копейске, Еманжелинске и Красноармейском муниципальном районе.