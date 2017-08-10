В Башкирии на мясоконсервном комбинате произошел пожар, есть пострадавшие

Прибывшие на место ЧП пожарные установили, что горит полиуретановая обшивка в холодильном отделении консервного цеха ЗАО «Мелеузовский мясо-консервный комбинат». Огонь охватил площадь в 40 квадратных метров.

«На тушении работали силы и средства от МЧС в количестве трех единиц техники и восьми человек личного состава. В 11.40 было ликвидировано открытое горение, а в 11.50 минут пожар полностью потушен», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. Работники хотели самостоятельно потушить огонь. В результате четверо получили ожоги. Им была оказана медицинская помощь.