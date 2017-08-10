В Башкирии на мясоконсервном комбинате произошел пожар, есть пострадавшие
УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В
УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В
Прибывшие на место ЧП пожарные установили, что горит полиуретановая обшивка в холодильном отделении консервного цеха ЗАО «Мелеузовский
«На тушении работали силы и средства от МЧС в количестве трех единиц техники и восьми человек личного состава. В 11.40 было ликвидировано открытое горение, а в 11.50 минут пожар полностью потушен», — сообщили в
К сожалению, не обошлось без пострадавших. Работники хотели самостоятельно потушить огонь. В результате четверо получили ожоги. Им была оказана медицинская помощь.
Сейчас на месте работают дознаватели. Они устанавливают причину пожара. По предварительной версии, огонь вспыхнул