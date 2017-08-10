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10:27 (мск), источник: ИА Татар-информ

Видео: В Татарстане водитель автобуса предотвратил аварию

(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). Водитель Арского автотранспортного предприятия предотвратил столкновение с большегрузом, сообщают «Вести KAMAZа».

8 июля мужчина на автобусе «ПАЗ» перевозил 25 работников кирпичного завода «Винербергер». На 59-м километре трассы Казань — Малмыж на его полосу движения внезапно выехал большегруз. Мужчина мгновенно оценил ситуацию и вырулил автобус, избежав аварии. В результате обошлось без жертв.

Средне-Волжское межрегиональное управление Ространснадзора выразило благодарность водителю за мастерство и добросовестное выполнение должностных обязанностей.

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