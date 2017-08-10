Видео: В Татарстане водитель автобуса предотвратил аварию
(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). Водитель Арского автотранспортного предприятия предотвратил столкновение с большегрузом, сообщают «Вести KAMAZа».
(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). Водитель Арского автотранспортного предприятия предотвратил столкновение с большегрузом, сообщают «Вести KAMAZа».
8 июля мужчина на автобусе «ПАЗ» перевозил 25 работников кирпичного завода «Винербергер». На 59-м километре трассы Казань — Малмыж на его полосу движения внезапно выехал большегруз. Мужчина мгновенно оценил ситуацию и вырулил автобус, избежав аварии. В результате обошлось без жертв.