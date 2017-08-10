В Волгоградской области из-за пожаров действует режим повышенной готовности
В Волгоградской области в связи с высокой пожароопасностью введен режим повышенной готовности всех сил и средств.
В Волгоградской области в связи с высокой пожароопасностью введен режим повышенной готовности всех сил и средств.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, перед экстренным службами региона и чиновниками поставлены задачи принять дополнительные противопожарные меры и выявлять виновных в халатности и умышленных поджогах.
С 28 июля по 8 в области было зафиксировано 765 возгораний сухой травы и мусора — почти столько же, сколько за последние семь месяцев. Почти 160 раз горели свалки твердых коммунальных отходов, причем как несанкционированные, так и имеющие собственников. Наибольшее число пожаров отмечается в Волгограде и Волжском, Городищенском, Среднеахтубинском, Светлоярском, Калачевском и Дубовском районах.
«Везде одна причина — человеческий фактор, преступная халатность и безответственность. Не исключаю возможности умышленных поджогов, исходя из характера возгораний», — подчеркнул глава региона Андрей Бочаров.
«Как только пожарные уезжают, буквально
Несмотря на то, что в регионе действует особый противопожарный режим, на территории отдельных сельских и городских поселений не выкошена трава, не произведена опашка, не убирается мусор, рейдовые мероприятия проводятся формально.