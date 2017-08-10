В Волгоградской области из-за пожаров действует режим повышенной готовности

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, перед экстренным службами региона и чиновниками поставлены задачи принять дополнительные противопожарные меры и выявлять виновных в халатности и умышленных поджогах.

С 28 июля по 8 в области было зафиксировано 765 возгораний сухой травы и мусора — почти столько же, сколько за последние семь месяцев. Почти 160 раз горели свалки твердых коммунальных отходов, причем как несанкционированные, так и имеющие собственников. Наибольшее число пожаров отмечается в Волгограде и Волжском, Городищенском, Среднеахтубинском, Светлоярском, Калачевском и Дубовском районах.

«Везде одна причина — человеческий фактор, преступная халатность и безответственность. Не исключаю возможности умышленных поджогов, исходя из характера возгораний», — подчеркнул глава региона Андрей Бочаров.

«Как только пожарные уезжают, буквально полсуток-сутки — и происходят повторные возгорания на тех же самых территориях. Это наводит на определенные размышления», — заявил начальник регионального ГУ МЧС Олег Гребенюк.