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09:30 (мск), источник: Sputnik.by

Пожар произошел на кондитерском комбинате «Витьба»

Огнем был уничтожен дверной проем, находящийся на техническом этаже административного здания.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, возникший на витебском кондитерском комбинате «Витьба», сообщили Sputnik в четверг в Витебском областном УМЧС.

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Инцидент на предприятии пищевой промышленности произошел накануне: спасателей о возгорании проинформировали в 17:46.

«Сообщение о пожаре в административном здании коммунального производственного унитарного предприятия «Кондитерский комбинат «Витьба», — сказали в МЧС.

В управлении также сообщили, что в результате огнем был уничтожен дверной проем, находящийся на техническом этаже административного здания.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причины возникновения пожара.

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