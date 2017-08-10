Пожар произошел на кондитерском комбинате «Витьба»
Огнем был уничтожен дверной проем, находящийся на техническом этаже административного здания.
Огнем был уничтожен дверной проем, находящийся на техническом этаже административного здания.
МИНСК, 10 авг — Sputnik. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, возникший на витебском кондитерском комбинате «Витьба», сообщили Sputnik в четверг в Витебском областном УМЧС.
Инцидент на предприятии пищевой промышленности произошел накануне: спасателей о возгорании проинформировали в 17:46.
«Сообщение о пожаре в административном здании коммунального производственного унитарного предприятия «Кондитерский комбинат «Витьба», — сказали в МЧС.
В управлении также сообщили, что в результате огнем был уничтожен дверной проем, находящийся на техническом этаже административного здания.
В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причины возникновения пожара.