Жителей Арсеньева атакуют бездомные собаки

Бездомные собаки пугают жителей Арсеньева, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Жительница Арсеньева рассказала, что в одном из районов города живет стая голодны собак больших размеров.

«Шла с сумками продуктов. За мной увязались четыре голодных собаки, носами в пакет тычут. Пришлось покромсать булку хлеба на всех, чтобы отвлечь их и уйти. У ребёнка мороженое с рук выхватили», — рассказывает собеседница агентства.

По ее словам, собаки бьегают стаей, от двух до пяти штук. По размеру напоминают лаек.