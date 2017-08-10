Полиция ищет подростков, устроивших ночной погром в центре Екатеринбурга

Все произошло на улице Короленко: некая компания по неизвестной причине начала пинать припаркованные автомобили, бить стекла и отрывать зеркала. Очевидцы вызвали полицейских, но к прибытию стражей порядка молодые люди скрылись.

«Ночью 10 августа в отдел полиции № 11 поступило сообщение о повреждении нескольких автомобилей в районе улицы Короленко. В настоящее время в полицию с заявлением обратился только один владелец транспортного средства», — сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу.