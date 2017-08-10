Самарская полиция задержала серийного грабителя, срывавшего с женщин золотые цепочки
Сотрудники самарской полиции раскрыли серию грабежей, совершенных в Железнодорожном районе областного центра, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Сотрудники самарской полиции раскрыли серию грабежей, совершенных в Железнодорожном районе областного центра, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Добычей нападавшего становились золотые цепочки. Преступления совершались по отработанной схеме: злоумышленник высматривал женщин, шею которых украшали золотые цепочки, выслеживал их, а когда потенциальная жертва доходила до безлюдного места, подбегал сзади, срывал золотые украшения и скрывался. Впоследствии похищенные драгоценности он сбывал в ломбард. Сотрудниками полиции уже установлено, что подобным образом своих золотых цепочек лишились как минимум две самарчанки. 22 июня около полудня возле дома на ул. Мяги было совершено нападение на 69-летнюю пенсионерку. После встречи со злоумышленником женщина лишилась украшения, стоимость которого составляла 9 тыс. рублей. Спустя три дня на ул. Волгина было зафиксировано аналогичное преступление: у 50-летней жительницы Самары сорвали с шеи цепочку. Ущерб, причиненный потерпевшей, был оценен в 20 тыс. рублей.
В настоящее время у сотрудников самарской полиции есть основания полагать: на счету у ранее судимого 36-летнего подозреваемого еще несколько эпизодов противоправной деятельности.
Всем, кто пострадал от действий предполагаемого злоумышленника, но не сообщил об этом в полицию, просьба обращаться в ближайший отдел полиции, а также по телефону «020» (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.