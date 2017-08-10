Самарская полиция задержала серийного грабителя, срывавшего с женщин золотые цепочки

Добычей нападавшего становились золотые цепочки. Преступления совершались по отработанной схеме: злоумышленник высматривал женщин, шею которых украшали золотые цепочки, выслеживал их, а когда потенциальная жертва доходила до безлюдного места, подбегал сзади, срывал золотые украшения и скрывался. Впоследствии похищенные драгоценности он сбывал в ломбард. Сотрудниками полиции уже установлено, что подобным образом своих золотых цепочек лишились как минимум две самарчанки. 22 июня около полудня возле дома на ул. Мяги было совершено нападение на 69-летнюю пенсионерку. После встречи со злоумышленником женщина лишилась украшения, стоимость которого составляла 9 тыс. рублей. Спустя три дня на ул. Волгина было зафиксировано аналогичное преступление: у 50-летней жительницы Самары сорвали с шеи цепочку. Ущерб, причиненный потерпевшей, был оценен в 20 тыс. рублей.