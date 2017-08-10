Пара на «Ниссане» врезалась в тополь, катаясь по Первому микрорайону Хабаровска

Ночью в Первом микрорайоне в аварию попала молодая пара, которая каталась на «Ниссане Пресия». Седан врезался в тополь у дома на улице Королева, сообщает портал «Губерния».

Очевидцы вызвали скорую помощь, а от медиков информация о происшествии попала в ГИБДД. У машины врачи и автоинспекторы застали окровавленных пострадавших — 25-летнего молодого человека и его спутницу. Парень заявил, что машиной управлял какой-то малознакомый человек, которого он пустил за руль, потому что сам выпил. После аварии нарушитель якобы сбежал.

Подтвердить право собственности на «Ниссан» горожанин не смог. По словам автолюбителя, «Пресию» он купил у жительницы Северного микрорайона полтора месяца назад, но переоформить иномарку на себя не успел. Молодой человек также рассказал, что недавно у него украли документы, в числе которых было и водительское удостоверение.