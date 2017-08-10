Близ Алматы два человека погибли при крушении самолета «Технам 2002»

«По первоначальным данным, сегодня, в 09.53, во время выполнения учебно-тренировочного задания после взлета воздушное судно “Технам 2002” упало на удалении 2 км от аэродрома Азем. 2 человека погибли (пилот-инструктор, курсант)», — отмечается в сообщении.