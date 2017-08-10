Близ Алматы два человека погибли при крушении самолета «Технам 2002»
Близ аэродрома Азем разбилось воздушное судно «Технам 2002», погибли двое человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет гражданской авиации МИР РК.
Близ аэродрома Азем разбилось воздушное судно «Технам 2002», погибли двое человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет гражданской авиации МИР РК.
«По первоначальным данным, сегодня, в 09.53, во время выполнения
Отмечается, что в настоящее время начато расследование департаментом расследования происшествий на транспорте Министерства по инвестициям и развитию РК.