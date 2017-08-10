Жертвами ДТП на автодороге Киев-Ковель стали пять человек

10 августа, Киев /БЕЛТА — УКРИНФОРМ/. ДТП на автодороге Киев-Ковель вблизи села Ивановка унесло жизни пяти человек, в том числе беременной женщины. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

По предварительной информации полицейских, водитель Nissan Qashqai на полосе встречного движения столкнулся с автомобилем Volkswagen Caddy.

Как отмечается, вследствие ДТП погибли водитель и двое пассажиров кроссовера, среди которых была беременная женщина.