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09:26 (мск), источник: БЕЛТА

Жертвами ДТП на автодороге Киев-Ковель стали пять человек

По предварительной информации полицейских, водитель Nissan Qashqai на полосе встречного движения столкнулся с автомобилем Volkswagen Caddy.

10 августа, Киев /БЕЛТА — УКРИНФОРМ/. ДТП на автодороге Киев-Ковель вблизи села Ивановка унесло жизни пяти человек, в том числе беременной женщины. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

По предварительной информации полицейских, водитель Nissan Qashqai на полосе встречного движения столкнулся с автомобилем Volkswagen Caddy.

Как отмечается, вследствие ДТП погибли водитель и двое пассажиров кроссовера, среди которых была беременная женщина.

В салоне Volkswagen Caddy кроме водителя, который погиб на месте происшествия, находилось четверо пассажиров. Женщина от полученных травм скончалась в больнице. Трех детей госпитализировали.

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