Жертвами ДТП на автодороге Киев-Ковель стали пять человек
По предварительной информации полицейских, водитель Nissan Qashqai на полосе встречного движения столкнулся с автомобилем Volkswagen Caddy.
По предварительной информации полицейских, водитель Nissan Qashqai на полосе встречного движения столкнулся с автомобилем Volkswagen Caddy.
10 августа, Киев /БЕЛТА — УКРИНФОРМ/. ДТП на автодороге
По предварительной информации полицейских, водитель Nissan Qashqai на полосе встречного движения столкнулся с автомобилем Volkswagen Caddy.
В салоне Volkswagen Caddy кроме водителя, который погиб на месте происшествия, находилось четверо пассажиров. Женщина от полученных травм скончалась в больнице. Трех детей госпитализировали.