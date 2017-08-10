Воронежец пытался сжечь бывшую жену в квартире
В Воронеже сотрудники полиции задержали 35-летнего местного жителя, который подозревается в попытке сжечь квартиру своей бывшей супруги.
В Воронеже сотрудники полиции задержали 35-летнего местного жителя, который подозревается в попытке сжечь квартиру своей бывшей супруги.
Утром 8 августа пожарным поступил вызов на улицу Владимира Невского — сообщалось, что в подъезде дома № 40 горит дверь тамбура. Прибывшие на вызов спасатели потушили огонь. В результате происшествия никто не пострадал.
Полиция выяснила, что пожар произошел в результате поджога, под подозрение попал бывший муж хозяйки квартиры. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он сознался в совершенном преступлении. Мужчина рассказал, что поссорился с
В ГУ МВД поясняют, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». По закону за совершенное преступление ему может грозить до пяти лет лишения свободы.