Воронежец пытался сжечь бывшую жену в квартире

Утром 8 августа пожарным поступил вызов на улицу Владимира Невского — сообщалось, что в подъезде дома № 40 горит дверь тамбура. Прибывшие на вызов спасатели потушили огонь. В результате происшествия никто не пострадал.

Полиция выяснила, что пожар произошел в результате поджога, под подозрение попал бывший муж хозяйки квартиры. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он сознался в совершенном преступлении. Мужчина рассказал, что поссорился с экс-супругой и решил таким образом отомстить ей.