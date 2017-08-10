Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
10 продуктов, которые вызовут у вас изжогу летом
Германия поставила США условие продолжения давления на Россию
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
Первый мэр Петербурга Собчак родился 80 лет назадВ ночь с 19 на 20 февраля 2000 года умер Анатолий Собчак. Яркий и харизматичный политик, чья карьера в одночасье обернулась крахом
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
СМИ: на располневшей Анне Седоковой на сцене разошлось платье
Рудковская защищает сына: Родить много ума не надо
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
CМИ: Саакашвили рассказал, как НАТО оценивает силы Москвы
“Правый сектор” к ДНР: Закусывайте, когда пьете
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
8Путин выпустил мальков омуля
15:31 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Нижнекамском районе спасатели достали из колодца 50-летнего мужчину

(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). В Нижнекамском районе 50-летний мужчина провалился в колодец, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Информация о случившемся поступила на единый номер вызова экстренных служб 112 накануне днем. Мужчина упал в колодец напротив магазина «Доступный» в поселке Красный Ключ.

Прибывшие на место спасатели ПСЧ № 62 подняли пострадавшего с трехметровой глубины с помощью спасательной веревки. В результате происшествия пострадавший получил перелом левого голеностопа. Он пояснил, что упал по неосторожности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В столице РТ в рамках фестиваля Kazan Live выступит легендарный ансамбль из Грузии «Рустави»
Сбербанк снизил ставки и первоначальный взнос по ипотеке
Путин возмутился поборами за справки с лишившихся жилья людей
Фильм Учителя «Матильда» получил прокатное удостоверение
В Турции задержали планировавшего сбить самолет США россиянина
Спасение кита в Охотском море взято на контроль главы Минприроды
«Аэрофлот» начал суммировать багаж летящих вместе пассажиров
Сергей Удальцов поделился своими политическими планами
Спорт
Диаспоры РФПЛ: от бразильцев «Спартака» до аргентинцев «Зенита» Четыре аргентинца в «Зените», пять бразильцев в «Тереке» – внушительные, но не рекордные по численности клубные общины в истории РФПЛ
Авто
Mitsubishi представила новую модель (фото) Сначала автомобиль поступит в продажу на азиатских рынках, чуть позже станет доступен и в других регионах
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
50-летняя Ксения Стриж готовится впервые стать мамой Радиоведущая и ее молодой муж собираются в ближайшем будущем усыновить ребенка из детского дома.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь