В Нижнекамском районе спасатели достали из колодца 50-летнего мужчину
(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). В Нижнекамском районе 50-летний мужчина провалился в колодец, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). В Нижнекамском районе 50-летний мужчина провалился в колодец, сообщили ИА «Татар-информ» в
Информация о случившемся поступила на единый номер вызова экстренных служб 112 накануне днем. Мужчина упал в колодец напротив магазина «Доступный» в поселке Красный Ключ.
Прибывшие на место спасатели ПСЧ № 62 подняли пострадавшего с трехметровой глубины с помощью спасательной веревки. В результате происшествия пострадавший получил перелом левого голеностопа. Он пояснил, что упал по неосторожности.