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10:31 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежского граффитиста задержали в Ставропольском крае за надписи на поездах

Парень разрисовывал транспорт в разных регионах России.

Источник: пресс-служба управления на транспорте МВД России п

Полицейские задержали в Невинномысске (Ставропольский край) двух молодых людей, которые нарисовали граффити на вагоне рельсового автобуса. Ими оказались 25-летний и 27-летний жители Воронежа и Ленинградской области, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по СКФО во вторник, 8 августа.

Молодых людей поймали на станции Невинномысская. Полицейские изъяли у них аэрозольные баллоны с краской, которые они использовали при нанесении надписей. Выяснилось, что парни уже не первый год занимаются подобными «художествами». Уже известно о трех фактах нанесения ими граффити на вагоны железнодорожного транспорта в разных регионах России.

Полицейские проверяют злоумышленников на причастность к совершению аналогичных нарушений на территории Северо-Кавказской железной дороги. По результатам проверки правоохранители дадут процессуальную оценку действиям граффитистов.

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