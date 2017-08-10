Воронежского граффитиста задержали в Ставропольском крае за надписи на поездах
Парень разрисовывал транспорт в разных регионах России.
Парень разрисовывал транспорт в разных регионах России.
Полицейские задержали в Невинномысске (Ставропольский край) двух молодых людей, которые нарисовали граффити на вагоне рельсового автобуса. Ими оказались 25-летний и 27-летний жители Воронежа и Ленинградской области, сообщила
Молодых людей поймали на станции Невинномысская. Полицейские изъяли у них аэрозольные баллоны с краской, которые они использовали при нанесении надписей. Выяснилось, что парни уже не первый год занимаются подобными «художествами». Уже известно о трех фактах нанесения ими граффити на вагоны железнодорожного транспорта в разных регионах России.
Полицейские проверяют злоумышленников на причастность к совершению аналогичных нарушений на территории