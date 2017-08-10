Сотрудники ОМОН Златоуста спасли дальнобойщика, попавшего в ДТП на трассе М-5
Мужчину в шоковом состоянии они обнаружили в 20 метрах от перевернувшейся и дымящей фуры.
Мужчину в шоковом состоянии они обнаружили в 20 метрах от перевернувшейся и дымящей фуры.
В Златоусте (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства ДТП с перевернувшейся фурой — большегруз слетел с дороги и задымился, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Инцидент произошел в районе 1 668 километра федеральной автодороги М-5 «Урал», между городами Бакал и Сатка.
«Сотрудники ОМОН в количестве 12 человек двигались на служебных автомашинах, когда заметили, что по левой стороне обочины по ходу движения дымится грузовой автомобиль с полуприцепом. Автомобиль лежал на боку под завалами сломанных деревьев. Незамедлительно остановив движение, сотрудники Росгвардии бросились на помощь пострадавшим в
В то время как одни сотрудники оказывали дальнобойщику доврачебную помощь, другие обесточивали электрооборудование поврежденного автомобиля с целью недопущения возгорания.
«Сотрудники Росгвардии вынесли пострадавшего на ровную поверхность, подложив под его голову подушку, произвели внешний осмотр на предмет проникающих ранений. В результате ДТП внешних серьезных трав водитель не получил, однако находился в шоковом состоянии, по этой причине бойцы ОМОН делали все, чтобы мужчина оставался в сознании, следили за его пульсом и ритмом дыхания», — говорится в сообщении.
Пострадавший пояснил, что, по всей видимости, у большегруза отказала тормозная система, поняв это, он решил выпрыгнуть на ходу, пустив фуру под откос.
На место ДТП сотрудники Росгвардии вызвали скорую и Госавтоинспекцию, по просьбе водителя сообщили о ДТП его семье и работодателю, по приезду бригады скорой перенесли пострадавшего в реанимобиль. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.