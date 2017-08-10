Сотрудники ОМОН Златоуста спасли дальнобойщика, попавшего в ДТП на трассе М-5

В Златоусте (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства ДТП с перевернувшейся фурой — большегруз слетел с дороги и задымился, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в районе 1 668 километра федеральной автодороги М-5 «Урал», между городами Бакал и Сатка. Водителю-дальнобойщику пришли на помощь бойцы Росгвардии.

«Сотрудники ОМОН в количестве 12 человек двигались на служебных автомашинах, когда заметили, что по левой стороне обочины по ходу движения дымится грузовой автомобиль с полуприцепом. Автомобиль лежал на боку под завалами сломанных деревьев. Незамедлительно остановив движение, сотрудники Росгвардии бросились на помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии. В 15−20 метрах от фуры бойцы ОМОН обнаружили водителя», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В то время как одни сотрудники оказывали дальнобойщику доврачебную помощь, другие обесточивали электрооборудование поврежденного автомобиля с целью недопущения возгорания.

«Сотрудники Росгвардии вынесли пострадавшего на ровную поверхность, подложив под его голову подушку, произвели внешний осмотр на предмет проникающих ранений. В результате ДТП внешних серьезных трав водитель не получил, однако находился в шоковом состоянии, по этой причине бойцы ОМОН делали все, чтобы мужчина оставался в сознании, следили за его пульсом и ритмом дыхания», — говорится в сообщении.

Пострадавший пояснил, что, по всей видимости, у большегруза отказала тормозная система, поняв это, он решил выпрыгнуть на ходу, пустив фуру под откос.