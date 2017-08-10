Найден 11-летний мальчик, проведший ночь в лесу в Челябинской области
Челябинск. 11 августа.
Челябинск. 11 августа.
«Мальчик потерялся в четырех км от дороги, а нашли его в двух км. Он шел в правильном направлении. Ребенка встретили в лесу сотрудники
Как сообщалось, мальчик вместе с дедом и дядей утром в среду уехал на машине за грибами. Родственники остановились на 1743 км трассы М-5 «Урал», ушли в лес в сторону села Веселовка. В лесу ребенок потерялся в районе горного хребта Уреньга. С вечера его начали искать сотрудники полиции и спасатели. В четверг к розыску ребенка подключился мобильный спасотряд из Челябинска.
Ребенок проживает в Белокатайском районе республики Башкортостан. В Златоуст он приехал в гости к дяде.