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10:03 (мск), источник: Интерфакс

Найден 11-летний мальчик, проведший ночь в лесу в Челябинской области

Челябинск. 11 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Сотрудники полиции нашли 11-летнего мальчика, потерявшегося в лесу в районе хребта Уреньга под Златоустом (Челябинская область), куда он в среду отправился собирать грибы, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе городского отдела полиции.

«Мальчик потерялся в четырех км от дороги, а нашли его в двух км. Он шел в правильном направлении. Ребенка встретили в лесу сотрудники патрульно-постовой службы. Ребенок очень уставший, но чувствует себя удовлетворительно. Сначала его доставят на осмотр медикам, а потом передадут родственникам». — рассказала представитель пресс-службы Ольга Аристова.

Как сообщалось, мальчик вместе с дедом и дядей утром в среду уехал на машине за грибами. Родственники остановились на 1743 км трассы М-5 «Урал», ушли в лес в сторону села Веселовка. В лесу ребенок потерялся в районе горного хребта Уреньга. С вечера его начали искать сотрудники полиции и спасатели. В четверг к розыску ребенка подключился мобильный спасотряд из Челябинска.

Ребенок проживает в Белокатайском районе республики Башкортостан. В Златоуст он приехал в гости к дяде.

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