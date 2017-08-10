Найден 11-летний мальчик, проведший ночь в лесу в Челябинской области

«Мальчик потерялся в четырех км от дороги, а нашли его в двух км. Он шел в правильном направлении. Ребенка встретили в лесу сотрудники патрульно-постовой службы. Ребенок очень уставший, но чувствует себя удовлетворительно. Сначала его доставят на осмотр медикам, а потом передадут родственникам». — рассказала представитель пресс-службы Ольга Аристова.

Как сообщалось, мальчик вместе с дедом и дядей утром в среду уехал на машине за грибами. Родственники остановились на 1743 км трассы М-5 «Урал», ушли в лес в сторону села Веселовка. В лесу ребенок потерялся в районе горного хребта Уреньга. С вечера его начали искать сотрудники полиции и спасатели. В четверг к розыску ребенка подключился мобильный спасотряд из Челябинска.