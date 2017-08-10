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10:22 (мск), источник: Prokazan.ru

В Челнах в канун 17-го дня рождения утонула девушка

В Набережных Челнах в реке Мелекеске утонула 16-летняя девушка. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Происшествие произошло около 15.00 часов на несанкционированном пляже в поселке ГЭС.

 — Тело девушки нашли на глубине 3−4 метров в 50 метрах от берега, — сообщили в МЧС.

Как передают «Челнинские известия», девушка не умела плавать.

 — По словам друга, с которым она отдыхала, девушка прыгнула с моста в воду и уже не выплыла. Парень пытался ее спасти, но не смог, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, погибшая и ее друг в этот день пили спиртное. А 12 августа ей должно было исполниться 17 лет.

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