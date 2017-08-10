В Челнах в канун 17-го дня рождения утонула девушка

Происшествие произошло около 15.00 часов на несанкционированном пляже в поселке ГЭС.

— Тело девушки нашли на глубине 3−4 метров в 50 метрах от берега, — сообщили в МЧС.

Как передают «Челнинские известия», девушка не умела плавать.

— По словам друга, с которым она отдыхала, девушка прыгнула с моста в воду и уже не выплыла. Парень пытался ее спасти, но не смог, — говорится в сообщении.