В Челнах в канун 17-го дня рождения утонула девушка
В Набережных Челнах в реке Мелекеске утонула 16-летняя девушка. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
В Набережных Челнах в реке Мелекеске утонула 16-летняя девушка. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Происшествие произошло около 15.00 часов на несанкционированном пляже в поселке ГЭС.
— Тело девушки нашли на глубине 3−4 метров в 50 метрах от берега, — сообщили в МЧС.
Как передают «Челнинские известия», девушка не умела плавать.
— По словам друга, с которым она отдыхала, девушка прыгнула с моста в воду и уже не выплыла. Парень пытался ее спасти, но не смог, — говорится в сообщении.
По предварительным данным, погибшая и ее друг в этот день пили спиртное. А 12 августа ей должно было исполниться 17 лет.