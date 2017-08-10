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10:56 (мск), источник: VN.ru

Вспышка инфекции в детском лагере привела к уголовному делу

Многочисленные нарушения выявила проверка в детском оздоровительном лагере «Юбилейный» в Бердске, сообщает Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области. Напомним, в июне там произошла вспышка вирусной инфекции — 56 детей заболели острым ринофарингитом.

В ходе проверок было выявлено 13 правонарушений. В результате в отношении ООО «Санаторий Рассвет», оказывающего услуги в «Юбилейном», возбудили 13 дел об административных правонарушениях.

Кроме того, следственный отдел по городу Бердску СУ СК РФ по НСО постановил возбудить уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Вспышка вирусной инфекции произошла в «Юбилейном» в середине июня. По данным следствия, с 13 по 15 июня в летнем лагере 56 детей заболели острым ринофарингитом, сопровождающимся функциональным расстройством пищеварения. С 16 июня оздоровительное учреждение закрыто на карантин, родители забрали детей из лагеря. Всего в детском учреждении находилось около 500 юных постояльцев.

«Дети, которые не успели отдохнуть последние пять-семь дней, смогут это сделать в осенние каникулы. Всем, кто пожелает, выплатим денежную компенсацию», — пообещал директор «Юбилейного» Станислав Шабалин. Тем, кто предложением не воспользуется, предложили альтернативу — денежную компенсацию в размере около 6 тысяч рублей.

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