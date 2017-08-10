Вспышка инфекции в детском лагере привела к уголовному делу

В ходе проверок было выявлено 13 правонарушений. В результате в отношении ООО «Санаторий Рассвет», оказывающего услуги в «Юбилейном», возбудили 13 дел об административных правонарушениях.

Кроме того, следственный отдел по городу Бердску СУ СК РФ по НСО постановил возбудить уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Вспышка вирусной инфекции произошла в «Юбилейном» в середине июня. По данным следствия, с 13 по 15 июня в летнем лагере 56 детей заболели острым ринофарингитом, сопровождающимся функциональным расстройством пищеварения. С 16 июня оздоровительное учреждение закрыто на карантин, родители забрали детей из лагеря. Всего в детском учреждении находилось около 500 юных постояльцев.