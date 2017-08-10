Челябинские приставы взяли штурмом ресторан на Шершнях

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального ведомства, в отношении бизнесмена было возбуждено 10 исполнительных производств. В частности, он обязан был возместить ущерб пострадавшим в ДТП по его вине. За коммерсанта это сделала страховая компания, но потом потребовала свои деньги обратно через суд. Однако ни на какие уведомления от УФССП должник не реагировал и ничего не оплачивал.

Работники ресторана пытались оказать силовикам сопротивление, но быстро успокоились под угрозой административных штрафов.

А во дворе заведения был обнаружен черный Lexus, фигурировавший в том самом ДТП и находящийся в розыске. На машине стояли «левые» номера, которых вообще не существует: они принадлежали автомобилю, давно отправленному в утиль. Найденную иномарку увезли на эвакуаторе.

Представителю отсутствовавшего на месте разборок должника оставили постановление об аресте имущества. Хозяин ресторана обязан погасить все долги за 10 дней. Иначе его имущество будет передано на реализацию. Также ему предстоит выплатить исполнительский сбор в размере 493 тысяч рублей.