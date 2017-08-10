В Севастополе собственница ресторана пыталась дать 100 тыс взятки полицейскому

«Следствием установлено, что 4 августа 2017 года предприниматель передала старшему оперуполномоченному УЭБ и ПК УМВД России по Севастополю 100 тыс рублей за то, чтобы страж порядка не привлекал ее к уголовной и административной ответственности за продажу поддельного алкоголя», — сказано в сообщении.

Владелица заведения свою вину признала, написав явку с повинной. В отношении нее судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.