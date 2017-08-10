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10:47 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе собственница ресторана пыталась дать 100 тыс взятки полицейскому

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости (Крым). Севастопольские следователи возбудили уголовное дело в отношении владелицы одного из ресторанов на Приморском бульваре, которая подозревается в даче взятке полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Севастополю.

«Следствием установлено, что 4 августа 2017 года предприниматель передала старшему оперуполномоченному УЭБ и ПК УМВД России по Севастополю 100 тыс рублей за то, чтобы страж порядка не привлекал ее к уголовной и административной ответственности за продажу поддельного алкоголя», — сказано в сообщении.

Владелица заведения свою вину признала, написав явку с повинной. В отношении нее судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

За данное преступление уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание в виде штрафа до 90-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере 70-кратной суммы взятки.

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