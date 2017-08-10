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10:46 (мск), источник: РИА Крым

Крымские пограничники спасли пятерых белорусов с терпящей бедствие яхты

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости (Крым). Сотрудники Пограничного управления Федеральной службы безопасности России по РК оказали помощь терпевшей бедствие яхте типа «Катамаран» (флаг Белоруссии, порт приписки Брест). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по РК.

Так, 8 августа в 18.10 пограничный сторожевой корабль, осуществляющий свою деятельность в Черном море, в радиоэфире принял сигнал о помощи, поступивший от капитана яхты. Из радиосообщения следовало, что судно, находясь в 3−4 милях от берега, терпит бедствие из-за усилившегося ветра, который уносит его все дальше в открытое море.

«Учитывая жизнеугрожающее положение гражданских лиц, находящихся на борту катамарана, руководством Пограничного управления было принято решение о незамедлительном проведении спасательной операции. Уже через полчаса экипаж сторожевого катера “Мангуст” в районе мыса Николая оказывал помощь терпящему бедствие судну. Приняв на свой борт пятерых путешественников, сторожевик приступил к буксировке яхты в бухту Тихая», — рассказали в пресс-службе.

Спасенные моряки рассказали, что все они — граждане Республики Беларусь и свой очередной отпуск решили провести в морском круизе по Крымскому побережью. «По счастливому стечению обстоятельств в результате происшествия никто из гостей Крыма не пострадал, и уже сегодня они продолжили путешествие по намеченному маршруту», — отметили в пресс-службе.

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