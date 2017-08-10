Крымские пограничники спасли пятерых белорусов с терпящей бедствие яхты

Так, 8 августа в 18.10 пограничный сторожевой корабль, осуществляющий свою деятельность в Черном море, в радиоэфире принял сигнал о помощи, поступивший от капитана яхты. Из радиосообщения следовало, что судно, находясь в 3−4 милях от берега, терпит бедствие из-за усилившегося ветра, который уносит его все дальше в открытое море.

«Учитывая жизнеугрожающее положение гражданских лиц, находящихся на борту катамарана, руководством Пограничного управления было принято решение о незамедлительном проведении спасательной операции. Уже через полчаса экипаж сторожевого катера “Мангуст” в районе мыса Николая оказывал помощь терпящему бедствие судну. Приняв на свой борт пятерых путешественников, сторожевик приступил к буксировке яхты в бухту Тихая», — рассказали в пресс-службе.