Двое подростков доставлены в больницу после ДТП в Нижегородской области
Как сообщает УГИБДД России по Нижегородской области, автоавария произошла 9 августа в 19:30 на 210 км трассы Владимир — Муром — Арзамас в Кулебакском районе.
Как сообщает УГИБДД России по Нижегородской области, автоавария произошла 9 августа в 19:30 на 210 км трассы Владимир — Муром — Арзамас в Кулебакском районе.
Согласно информации, 16-летний водитель мопеда Irbis, не имея прав на управление транспортным средством, совершая поворот налево, не предоставил преимущество в движении автомобилю Nissan, который двигался по главной дороге.
В результате ДТП пострадал сам водитель мопеда и его пассажир. Двое несовершеннолетних подростков были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести. Известно, что на момент аварии они находились без мотошлема.