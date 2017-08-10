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10:59 (мск), источник: НТА-Приволжье

Двое подростков доставлены в больницу после ДТП в Нижегородской области

Как сообщает УГИБДД России по Нижегородской области, автоавария произошла 9 августа в 19:30 на 210 км трассы Владимир — Муром — Арзамас в Кулебакском районе.

Согласно информации, 16-летний водитель мопеда Irbis, не имея прав на управление транспортным средством, совершая поворот налево, не предоставил преимущество в движении автомобилю Nissan, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП пострадал сам водитель мопеда и его пассажир. Двое несовершеннолетних подростков были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести. Известно, что на момент аварии они находились без мотошлема.

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