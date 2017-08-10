Двое подростков доставлены в больницу после ДТП в Нижегородской области

Согласно информации, 16-летний водитель мопеда Irbis, не имея прав на управление транспортным средством, совершая поворот налево, не предоставил преимущество в движении автомобилю Nissan, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП пострадал сам водитель мопеда и его пассажир. Двое несовершеннолетних подростков были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести. Известно, что на момент аварии они находились без мотошлема.