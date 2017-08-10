Житель Ростова пытался дать взятку сотруднику ГИБДД
Житель
Житель
Как сообщает Следственный отдел по Первомайскому району города следственного управления Следственного комитета РФ, за незаконное вознаграждение он хотел отметку о сдаче теоретического экзамена на знание ПДД без фактического прохождения данной процедуры.
Правоохранитель, осознавая, что его склоняют к совершению коррупционного преступления, рассказал о случившемся руководству. После этого мероприятия по фиксации противоправных действий проходили под контролем сотрудников ОЭБ и ПК на ТО ОП № 6 Управления МВД России по