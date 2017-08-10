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12:10 (мск), источник: Деловое сообщество

Житель Ростова пытался дать взятку сотруднику ГИБДД

Житель Ростова-на-Дону обвиняется в том, что в июле текущего года неоднократно лично предлагал инспектору экзаменационной работы отделения № 1 МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по региону взятку на сумму 25 тыс. руб.

Как сообщает Следственный отдел по Первомайскому району города следственного управления Следственного комитета РФ, за незаконное вознаграждение он хотел отметку о сдаче теоретического экзамена на знание ПДД без фактического прохождения данной процедуры.

Правоохранитель, осознавая, что его склоняют к совершению коррупционного преступления, рассказал о случившемся руководству. После этого мероприятия по фиксации противоправных действий проходили под контролем сотрудников ОЭБ и ПК на ТО ОП № 6 Управления МВД России по Ростову-на-Дону, обвиняемый был задержан с поличным. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки» и передано в суд.

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