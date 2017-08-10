Житель Ростова пытался дать взятку сотруднику ГИБДД

Как сообщает Следственный отдел по Первомайскому району города следственного управления Следственного комитета РФ, за незаконное вознаграждение он хотел отметку о сдаче теоретического экзамена на знание ПДД без фактического прохождения данной процедуры.

Правоохранитель, осознавая, что его склоняют к совершению коррупционного преступления, рассказал о случившемся руководству. После этого мероприятия по фиксации противоправных действий проходили под контролем сотрудников ОЭБ и ПК на ТО ОП № 6 Управления МВД России по Ростову-на-Дону, обвиняемый был задержан с поличным. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки» и передано в суд.