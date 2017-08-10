На детской площадке в Зеленой Роще провалился грунт

Как пояснили Newslab.ru в пресс-службе департамента городского хозяйства, инцидент произошел сегодня рано утром рядом с детской спортивной площадкой. Там под землей находится проходной коллектор — большая труба, через которую идут сети водоснабжения, канализации и электрические кабели.

«Проходной коллектор находится под наблюдением специалистов уже давно. Периодически там проводилась временная отсыпка грунта и другие профилактические работы. Коллектор сильно изношен, он был построен еще в 60-х годах прошлого века. В настоящий момент на объекте ведут земляные работы. Чтобы они были безопасными, пришлось отключить холодную воду в 48 домах, двух детских садах и в медицинском учреждении. В настоящее время потребители подключаются к водоснабжению по временной схеме. Так как в коллекторе есть и электрические кабели, возможно временное отключение электроэнергии в трех домах и в здании школы», — предупредили в департаменте.