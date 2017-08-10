На детской площадке в Зеленой Роще провалился грунт
Специалисты опасаются дальнейшего разрушения сильно изношенного коллектора.
Специалисты опасаются дальнейшего разрушения сильно изношенного коллектора.
В красноярской Зеленой Роще на территории дома № 34 по проспекту Ульяновский произошел провал грунта над камерой проходного коллектора. Как оказалось, состояние коллектора давно вызывало опасения у жителей и коммунальщиков.
Как пояснили Newslab.ru в
Размер провала составляет 2,5 на 2,5 метра. Люди в результате инцидента не пострадали. Но ситуация считается опасной, так как в любой момент может произойти дальнейшее обрушение.
«Проходной коллектор находится под наблюдением специалистов уже давно. Периодически там проводилась временная отсыпка грунта и другие профилактические работы. Коллектор сильно изношен, он был построен еще в 60-х годах прошлого века. В настоящий момент на объекте ведут земляные работы. Чтобы они были безопасными, пришлось отключить холодную воду в 48 домах, двух детских садах и в медицинском учреждении. В настоящее время потребители подключаются к водоснабжению по временной схеме. Так как в коллекторе есть и электрические кабели, возможно временное отключение электроэнергии в трех домах и в здании школы», — предупредили в департаменте.