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10:54 (мск), источник: Newslab.ru

На детской площадке в Зеленой Роще провалился грунт

Специалисты опасаются дальнейшего разрушения сильно изношенного коллектора.

В красноярской Зеленой Роще на территории дома № 34 по проспекту Ульяновский произошел провал грунта над камерой проходного коллектора. Как оказалось, состояние коллектора давно вызывало опасения у жителей и коммунальщиков.

Как пояснили Newslab.ru в пресс-службе департамента городского хозяйства, инцидент произошел сегодня рано утром рядом с детской спортивной площадкой. Там под землей находится проходной коллектор — большая труба, через которую идут сети водоснабжения, канализации и электрические кабели.

Размер провала составляет 2,5 на 2,5 метра. Люди в результате инцидента не пострадали. Но ситуация считается опасной, так как в любой момент может произойти дальнейшее обрушение.

«Проходной коллектор находится под наблюдением специалистов уже давно. Периодически там проводилась временная отсыпка грунта и другие профилактические работы. Коллектор сильно изношен, он был построен еще в 60-х годах прошлого века. В настоящий момент на объекте ведут земляные работы. Чтобы они были безопасными, пришлось отключить холодную воду в 48 домах, двух детских садах и в медицинском учреждении. В настоящее время потребители подключаются к водоснабжению по временной схеме. Так как в коллекторе есть и электрические кабели, возможно временное отключение электроэнергии в трех домах и в здании школы», — предупредили в департаменте.

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