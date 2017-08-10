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10:50 (мск), источник: Вести Приморье

Первые автобусы гуманитарной помощи отправились в затопленные районы края. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко

Сбор гуманитарной помощи для людей, пострадавших от паводка, продолжается в Приморье. Первые грузовики отправились из краевой столицы в затопленные районы. Воду, продукты питания и одежду доставят в Хасанский район и Уссурийский городской округ.

Источник: Вести Приморье

Этот грузовик отправляется в один из самых пострадавших районов края — Хасанский район. Здесь — еда, вода и вещи — получилось несколько тонн груза. Его начали собирать накануне во Владивостоке, Артеме и Уссурийске возле городских супермаркетов. Неравнодушные приморцы делились детскими вещами, постельным бельем и продуктами питания с теми, кто лишился всего.

Александра Шептухова, жительница г. Владивостока: «До глубины души потряс вчера момент, где девчонки по шею в воде, с грудничками. Честно, мы с вами чем можем, тем поможем. Жалко детей, конечно».

На сегодня в пунктах временного размещения остаются более 140 человек. Среди них полсотни детей. Им требуется одежда и предметы первой необходимости. Кроме того, некоторые пострадавшие отказываются покидать свои затопленные дома — боятся мародеров и охраняют имущество. В некоторых до сих пор не налажено электроснабжение. Именно поэтому волонтеры везут в пострадавшие районы баллоны с газом и фонари.

Мария Кузьмина, заместитель директора по социальной работе Приморского центра социального обслуживания населения: «Мы продолжаем работать, мы будем собирать гуманитарную помощь, пока не отменят режим ЧС».

Кроме социальных служб, помощь пострадавшим от паводка оказывают и простые горожане. Волонтеры организуют сбор средств и помощи. Сегодня из центра Владивостока отправился и гуманитарный конвой. Почти 60 тонн вещей также развезли в Хасанский и Михайловский районы.

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