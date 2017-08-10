Незапланированный отдых: 300 туристов стали заложниками паводка в Хасанском районе. Видеорепортаж Сергея Станчика

Источник: Вести Приморье

Семь километров того, что раньше было автомобильной дорогой. Единственный путь от трассы до базы отдыха «Славянка» теперь занимает 1,5 часа. Вместо 10 минут на машине. И с каждым днем идти здесь становится все сложнее.

Андрей Щелчков, турист: «Еще два часа назад так сильно не было размыто. Потихонечку обваливается».

На базе примерно 300 человек. И большинство из них приехали на своих автомобилях. Но чтобы выбраться из подтопленного района, некоторые решились бросить машины.

Алексей Пожидаев, турист: «Выхода нет! Надо ехать на работу. Поэтому приходится своими ногами выходить».

Но туристы из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и других отдаленных городов не горят желанием расставаться с «железными конями».

Алексей Литвинов, турист: «Нет, не хочу! А потом как добираться? Это опять финансовые затраты. Ну, а кто хочет? Вы спросите любого, кто на машине приехал!».

Руководство базы обещает: к выходным дорогу приведут в порядок, и все разъедутся по домам.

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Виктор Тремпёлкин, директор базы отдыха: «Заказана техника, сейчас идут сюда бульдозеры. С Уссурийска. В данный момент идет сюда три единицы, по мере освобождения пойдет еще сюда техника».

Но у кого-то дети, кому-то срочно нужно на работу. Люди требуют: отремонтируйте сейчас же!

— Вот, давайте свидетелей — люди прошли. Там овраги какие? Там бульдозер что сделает?

— Ну, пожалуйста, езжайте, и вы встанете у моста и будете там жить. Но уже за пределами базы. Без света, без ничего. Это лучше будет?

В первые дни после циклона, когда автомобильное движение в Хасанском районе было приостановлено, отдыхающим, кому срочно нужно было уехать домой, предлагали воспользоваться «морским такси».

Семен Шутенко, турист: «Стоимость была изначально 2,5 тысячи с человека. После того, как люди взбунтовались, начали скидывать до 1,5 тысячи. Люди не ожидали таких расходов, у кого-то налички нет с собой».

Сейчас на базе есть электричество, еда и все необходимое. Но туристы боятся очередного ухудшения погоды. Тогда они застрянут здесь надолго.

Татьяна Корж, турист: «Вот видите, что! Натягивает! Боимся, что опять повторится. Еще брызнет, и мы не успеем опять выехать».