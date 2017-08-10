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10:36 (мск), источник: Восток Медиа

Арендатор леса в Хабаровском крае причинил ущерб на два миллиона рублей

Инспекторы выявили более 30 нарушений закона.

Работники Амгуньского лесничества проинспектировали места рубок в связи с окончанием действия лесной декларации одного из арендаторов. В его временном пользовании находился надел на территории Баджальского участкового лесничества.

Как сообщили в управлении лесами правительства Хабаровского края, в ходе проверки инспекторы выявили 33 нарушения правил использования лесов, санитарной и пожарной безопасности. Сумма причиненного ущерба от действий арендатора составила более двух миллионов рублей.

«Предпринимателю выдано определение о назначении места и времени составления протоколов об административных правонарушениях», — отмечается в сообщении.

Ещё пять административных актов инспекторы составили по факту незаконного вывоза промышленных отходов в лес. Арендаторам участков направлены претензионные письма о добровольном возмещении ущерба.

С начала года сотрудники управления выявили более 1,3 тысячи нарушений лесного законодательства. Общая сумма выписанных штрафов превышает шесть миллионов рублей.

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