Арендатор леса в Хабаровском крае причинил ущерб на два миллиона рублей

Работники Амгуньского лесничества проинспектировали места рубок в связи с окончанием действия лесной декларации одного из арендаторов. В его временном пользовании находился надел на территории Баджальского участкового лесничества.

Как сообщили в управлении лесами правительства Хабаровского края, в ходе проверки инспекторы выявили 33 нарушения правил использования лесов, санитарной и пожарной безопасности. Сумма причиненного ущерба от действий арендатора составила более двух миллионов рублей.

«Предпринимателю выдано определение о назначении места и времени составления протоколов об административных правонарушениях», — отмечается в сообщении.

Ещё пять административных актов инспекторы составили по факту незаконного вывоза промышленных отходов в лес. Арендаторам участков направлены претензионные письма о добровольном возмещении ущерба.