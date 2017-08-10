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11:36 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Зеленодольском районе в ДТП пострадали два мотоциклиста

(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). В Зеленодольском районе двое мужчин на мотоцикле «Урал» врезались в металлические ворота, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Авария произошла накануне вечером в деревне Протопоповка возле свинофермы.

На месте работали пожарные ПЧ № 154, полицейские и медработники.

В результате ДТП 36-летний водитель мотоцикла получил закрытую черепно-мозговую травму, его 29-летний пассажир — перелом ноги.

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