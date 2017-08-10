В Зеленодольском районе в ДТП пострадали два мотоциклиста
(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). В Зеленодольском районе двое мужчин на мотоцикле «Урал» врезались в металлические ворота, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). В Зеленодольском районе двое мужчин на мотоцикле «Урал» врезались в металлические ворота, сообщили ИА «Татар-информ» в
Авария произошла накануне вечером в деревне Протопоповка возле свинофермы.
На месте работали пожарные ПЧ № 154, полицейские и медработники.
В результате ДТП 36-летний водитель мотоцикла получил закрытую