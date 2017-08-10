В Зеленогорске задержан водитель, лишенный прав до 2023 года
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Зеленогорске полицейские задержали 25-летнего пьяного водителя, который был ранее лишен водительских прав до 2023 года.
Как сообщили в
Кстати, в 2015 году он также был лишен права управления транспортными средствами за пьяную езду. В нетрезвом состоянии водителя дважды задерживали в 2016 году. Тогда на основании решения суда он был привлечен к уголовной ответственности. Срок лишения права управления в общей сложности составил 72 месяца — до мая 2023 года. Однако это не остановило любителя пьяной езды, и он вновь сел за руль.
В настоящее время молодой человек отстранен от управления транспортным средством, автомобиль помещен на специализированную стоянку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.