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12:12 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Зеленогорске задержан водитель, лишенный прав до 2023 года

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: РИА "Новости"

В Зеленогорске полицейские задержали 25-летнего пьяного водителя, который был ранее лишен водительских прав до 2023 года.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю, внимание инспекторов ДПС привлек автомобиль ВАЗ -21103, за которым они и проследовали. В ходе беседы автоинспекторами было установлено, что водитель авто находится в нетрезвом виде. От проверки на трезвость молодой человек оказался.

Кстати, в 2015 году он также был лишен права управления транспортными средствами за пьяную езду. В нетрезвом состоянии водителя дважды задерживали в 2016 году. Тогда на основании решения суда он был привлечен к уголовной ответственности. Срок лишения права управления в общей сложности составил 72 месяца — до мая 2023 года. Однако это не остановило любителя пьяной езды, и он вновь сел за руль.

В настоящее время молодой человек отстранен от управления транспортным средством, автомобиль помещен на специализированную стоянку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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