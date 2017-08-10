Ночной хулиган взбаламутил Росгвардию во Владивостоке

В полицию позвонил сторож аптеки, расположенной на проспекте Красного Знамени, и рассказал, что видит, как неизвестный разбивает витрину в находящемся по соседству магазине.

Прибывшие сотрудники Росгвардии увидели разбитые стекла в салоне сотовой связи и убегающего с места преступления мужчину. В ходе преследования старший сержант полиции Вячеслав Кулешов выстрелил в воздух. Вор бросил сумку и пытался бежать, но был пойман «скоростными» сотрудниками.

Недалеко от места задержания сотрудники вневедомственной охраны обнаружили сумку с похищенными телефонами и монтировкой, ставшей «орудием преступления». В дальнейшем было установлено, что сумма похищенных гаджетов составила около 1 миллиона рублей.