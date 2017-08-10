Ночной хулиган взбаламутил Росгвардию во Владивостоке
Во Владивостоке сотрудники вневедомственной охраны застали злоумышленника во время его буйных выходок, сообщает ИА «Deita.ru».
Во Владивостоке сотрудники вневедомственной охраны застали злоумышленника во время его буйных выходок, сообщает ИА «Deita.ru».
В полицию позвонил сторож аптеки, расположенной на проспекте Красного Знамени, и рассказал, что видит, как неизвестный разбивает витрину в находящемся по соседству магазине.
Прибывшие сотрудники Росгвардии увидели разбитые стекла в салоне сотовой связи и убегающего с места преступления мужчину. В ходе преследования старший сержант полиции Вячеслав Кулешов выстрелил в воздух. Вор бросил сумку и пытался бежать, но был пойман «скоростными» сотрудниками.
Недалеко от места задержания сотрудники вневедомственной охраны обнаружили сумку с похищенными телефонами и монтировкой, ставшей «орудием преступления». В дальнейшем было установлено, что сумма похищенных гаджетов составила около 1 миллиона рублей.
Задержанный 42-летний житель Владивостока доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает приморская Росгвардия.