Эвакуатор и МАЗ столкнулись в Сормовском районе Нижнего Новгорода 9 августа
Эвакуатор и МАЗ столкнулись в Сормовском районе Нижнего Новгорода 9 августа 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
Эвакуатор и МАЗ столкнулись в Сормовском районе Нижнего Новгорода 9 августа 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло в 07:50 на ул. Федосеенко, 55. Согласно информации, 59-летний водитель манипулятора «Mitsubishi» при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем МАЗ 5763. В результате ДТП 68-летний водитель МАЗа был госпитализирован с переломом голени.