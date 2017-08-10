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11:00 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Эвакуатор и МАЗ столкнулись в Сормовском районе Нижнего Новгорода 9 августа

Эвакуатор и МАЗ столкнулись в Сормовском районе Нижнего Новгорода 9 августа 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в 07:50 на ул. Федосеенко, 55. Согласно информации, 59-летний водитель манипулятора «Mitsubishi» при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем МАЗ 5763. В результате ДТП 68-летний водитель МАЗа был госпитализирован с переломом голени.

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