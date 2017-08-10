Эвакуатор и МАЗ столкнулись в Сормовском районе Нижнего Новгорода 9 августа

ДТП произошло в 07:50 на ул. Федосеенко, 55. Согласно информации, 59-летний водитель манипулятора «Mitsubishi» при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем МАЗ 5763. В результате ДТП 68-летний водитель МАЗа был госпитализирован с переломом голени.