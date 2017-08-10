Полицейские задержали банду наркоторговцев в Дзержинске Нижегородской области
Как сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области, четверо членов группировки занимались закладками наркотиков.
Как сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области, четверо членов группировки занимались закладками наркотиков.
Согласно информации, полицейские в ходе силовой операции задержали четверых участников банды, которая делала закладки фасованных наркотиков в Дзержинске. При себе у них находилось около 400 доз синтетических наркотиков с общим весом более 300 гр.
Также в местах проживания наркоторговцев полицейские изъяли банковские карты, на которые перечислялась плата за наркотики, телефоны и 815 тыс. рублей.
Кроме того, оперативные сотрудники установили около 150 адресов в Нижнем Новгороде и Дзержинске, где банда регулярно осуществляла закладки расфасованных наркотиков. При проверке этих мест было обнаружено 33 свертка.
В настоящий момент полиция устанавливает все обстоятельства деятельности закладчиков, а сами они помещены под стражу. Если суд признает их виновными, то им может грозить до 15 лет тюремного заключения.