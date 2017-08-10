Полицейские задержали банду наркоторговцев в Дзержинске Нижегородской области

Согласно информации, полицейские в ходе силовой операции задержали четверых участников банды, которая делала закладки фасованных наркотиков в Дзержинске. При себе у них находилось около 400 доз синтетических наркотиков с общим весом более 300 гр.

Также в местах проживания наркоторговцев полицейские изъяли банковские карты, на которые перечислялась плата за наркотики, телефоны и 815 тыс. рублей.

Кроме того, оперативные сотрудники установили около 150 адресов в Нижнем Новгороде и Дзержинске, где банда регулярно осуществляла закладки расфасованных наркотиков. При проверке этих мест было обнаружено 33 свертка.