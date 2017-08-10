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11:37 (мск), источник: НТА-Приволжье

Полицейские задержали банду наркоторговцев в Дзержинске Нижегородской области

Как сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области, четверо членов группировки занимались закладками наркотиков.

Согласно информации, полицейские в ходе силовой операции задержали четверых участников банды, которая делала закладки фасованных наркотиков в Дзержинске. При себе у них находилось около 400 доз синтетических наркотиков с общим весом более 300 гр.

Также в местах проживания наркоторговцев полицейские изъяли банковские карты, на которые перечислялась плата за наркотики, телефоны и 815 тыс. рублей.

Кроме того, оперативные сотрудники установили около 150 адресов в Нижнем Новгороде и Дзержинске, где банда регулярно осуществляла закладки расфасованных наркотиков. При проверке этих мест было обнаружено 33 свертка.

В настоящий момент полиция устанавливает все обстоятельства деятельности закладчиков, а сами они помещены под стражу. Если суд признает их виновными, то им может грозить до 15 лет тюремного заключения.

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