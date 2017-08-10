Возле Кукана восстановлен один из трех размытых участков дороги
В Хабаровском крае продолжают ликвидировать последствия ливневых дождей.
В Хабаровском крае продолжают ликвидировать последствия ливневых дождей.
В поселке Кукан Хабаровского района продолжают ликвидировать последствия ливневых дождей. Сегодня строителям удалось восстановить один из трех размытых участков единственной местной трассы, по которой можно выехать на федеральную автомагистраль и добраться до других населенных пунктов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на
Как уточнили в краевом управлении дорожной деятельности и автомобильного транспорта, на 5 км дороги строители смогли отремонтировать поврежденный мост. Сооружение уже испытали с помощью тяжелой техники. Теперь по нему можно беспрепятственно ездить на автомобилях.
21 км — более сложный. Можно сказать, что после дождей через дорогу течет маленькая река. В ближайшее время дорожники планируют установить на этом участке двенадцатиметровый однопролетный мост. Конструкцию уже доставили из Хабаровска.
На 35 км через автодорогу также течет вода. Но интенсивность потока снизилась в разы. Здесь строители собираются «загнать» его в водопропускные трубы. Тогда сверху можно будет произвести отсыпку нового дорожного полотна. Сейчас ремонтники организуют поставки грунта. Ориентировочно, работы могут занять несколько дней.
В самом поселке Кукан ситуация стабильная. Вчера вертолетом краевые власти привезли в населенный пункт одну тонну продуктов, медикаменты и различное оборудование. В поселение находится группировка сотрудников краевого
«Предметы первой необходимости в поселке есть, — отметил председатель комитета по гражданской защите правительства края Александр Горохов. — Запасов топлива для дизельгенераторов хватит на четверо суток, то есть до завершения ремонта дороги. Если возникнет необходимость, то топливом поселок мы обеспечим. Всех нуждающихся в эвакуации людей — 32 человека — мы вывезли». Ситуация в поселке Кукан будет и дальше находиться на специальном контроле в правительстве края. О ходе ликвидационных работ ежедневно докладывают губернатору Вячеславу Шпорту.
Напомним, оказать помощь пострадавшему поселку, где объявлена чрезвычайная ситуация, поручил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Туда вчера были отправлены два вертолета. Один — со спасателями и с гуманитарным грузом — продуктами первой необходимости и лекарствами, второй — с бригадой врачей с Центра медицины катастроф