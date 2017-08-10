Возле Кукана восстановлен один из трех размытых участков дороги

В поселке Кукан Хабаровского района продолжают ликвидировать последствия ливневых дождей. Сегодня строителям удалось восстановить один из трех размытых участков единственной местной трассы, по которой можно выехать на федеральную автомагистраль и добраться до других населенных пунктов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.



Как уточнили в краевом управлении дорожной деятельности и автомобильного транспорта, на 5 км дороги строители смогли отремонтировать поврежденный мост. Сооружение уже испытали с помощью тяжелой техники. Теперь по нему можно беспрепятственно ездить на автомобилях.



21 км — более сложный. Можно сказать, что после дождей через дорогу течет маленькая река. В ближайшее время дорожники планируют установить на этом участке двенадцатиметровый однопролетный мост. Конструкцию уже доставили из Хабаровска.



На 35 км через автодорогу также течет вода. Но интенсивность потока снизилась в разы. Здесь строители собираются «загнать» его в водопропускные трубы. Тогда сверху можно будет произвести отсыпку нового дорожного полотна. Сейчас ремонтники организуют поставки грунта. Ориентировочно, работы могут занять несколько дней.



В самом поселке Кукан ситуация стабильная. Вчера вертолетом краевые власти привезли в населенный пункт одну тонну продуктов, медикаменты и различное оборудование. В поселение находится группировка сотрудников краевого поисково-спасательного отряда. Они следят за жизнедеятельностью людей.