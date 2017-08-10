В Омской области блондинка купила пистолет и выстрелила себе в шею, смазывая ствол
Молодая дама приводила в порядок травмат, но пистолет неожиданно выстрелил.
Молодая дама приводила в порядок травмат, но пистолет неожиданно выстрелил.
Необычный случай ранения в Тевризе. Там пострадала 25-летняя женщина. некоторое время назад она купила себе пневматический пистолет. А вчера решила то ли почистить оружие, то ли посмотреть, что у него внутри. А когда она начала разбирать пневматику, вдруг произошел выстрел, в итоге пуля попала прямо в шею женщины.
Пострадавшая срочно вызвала скорую, женщину доставили в Тевризскую ЦРБ. Врачи оказали пациентке необходимую медицинскую помощь. Как пояснили в