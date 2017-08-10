В Омской области блондинка купила пистолет и выстрелила себе в шею, смазывая ствол

Необычный случай ранения в Тевризе. Там пострадала 25-летняя женщина. некоторое время назад она купила себе пневматический пистолет. А вчера решила то ли почистить оружие, то ли посмотреть, что у него внутри. А когда она начала разбирать пневматику, вдруг произошел выстрел, в итоге пуля попала прямо в шею женщины.