Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: известна истинная причина бегства ведущих с «Первого канала»
Жительнице Кельна ампутировали обе ноги и руку после укуса комара
Германия поставила США условие продолжения давления на Россию
Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Как решаются споры вокруг школьного дресс-кодаВ одной из школ Тюмени школьницам запрещено носить брюки — и родители с этим не согласны
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
На Анне Седоковой разошлось платье во время выступления – СМИ
Рудковская защищает сына: Родить много ума не надо
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Закусывайте, когда пьете — в «Правом секторе» обратились к ДНР
"Зуб за зуб": эксперт об ответе США на действия РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Тень Земли
8Отпуск с дымком
11:36 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области блондинка купила пистолет и выстрелила себе в шею, смазывая ствол

Молодая дама приводила в порядок травмат, но пистолет неожиданно выстрелил.

Необычный случай ранения в Тевризе. Там пострадала 25-летняя женщина. некоторое время назад она купила себе пневматический пистолет. А вчера решила то ли почистить оружие, то ли посмотреть, что у него внутри. А когда она начала разбирать пневматику, вдруг произошел выстрел, в итоге пуля попала прямо в шею женщины.

Пострадавшая срочно вызвала скорую, женщину доставили в Тевризскую ЦРБ. Врачи оказали пациентке необходимую медицинскую помощь. Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Омской области, в настоящий момент раненную отпустили на амбулаторное лечение.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Омской области объявлено штормовое предупреждение
Сбербанк снизил ставки и первоначальный взнос по ипотеке
В МИД Украины заявили о бесполезности введения виз с Россией
Минкультуры выдало прокатное удостоверение фильму «Матильда»
В Турции задержали планировавшего сбить самолет США россиянина
В МЧС заявили об ухудшении ситуации на руднике «Мир» в Якутии
Средний чек россиян за поход в магазин снизился до 503 рублей
CNN: дипломаты США на Кубе подверглись «акустической атаке»
Спорт
Первая потеря Манчини: «Зениту» не помог даже гол главной звезды Кокорин забил, Дзюба подключился, а Паредес гениально раздавал - но этого не хватило, чтобы выиграть в Екатеринбурге
Авто
Mitsubishi представила новую модель (фото) Сначала автомобиль поступит в продажу на азиатских рынках, чуть позже станет доступен и в других регионах
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Adidas закрывает розничные магазины в России
Эксперты рассказали, какие квартиры скупают петербуржцы
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Анна Старшенбаум продолжает жить с бывшим мужем ради ребенка Актриса откровенно рассказала про разрыв отношений с Алексеем Бардуковым.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь