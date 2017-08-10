В Калининграде разыскивают 26-летнего мужчину, подозреваемого в тяжком преступлении
Полицейские разыскивают 26-летнего калининградца, подозреваемого в совершении тяжкого преступления против личности. Об этом сообщает
Полицейские разыскивают 26-летнего калининградца, подозреваемого в совершении тяжкого преступления против личности. Об этом сообщает
Леонид Шелепень скрывается от сотрудников правоохранительных органов. Полиция объявила его в розыск.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении подозреваемого мужчины, полицейские просят обратиться по телефонам: 8 (4012) 552−202, 8−911−462−63−84. Конфиденциальность и благодарность от сотрудников городского УМВД гарантирована.