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11:54 (мск), источник: Ежедневник.by

Пятеро белорусских туристов, терпящих бедствие на яхте, спасены в Черном море

8 августа белорусы, катающиеся на яхте в 3−4 милях от берега Черного моря, подали сигнал бедствия: судно уносило в открытое море. На помощь им пришел сторожевой катер.

Источник: Ежедневник.by

Причиной потери управления яхтой стал усиливающийся ветер. Капитан судна подал сигнал в радиоэфире, и на помощь туристам пришли российские пограничники. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Крыму, сообщает БЕЛТА.

Пострадавших в результате инцидента нет.

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