Пятеро белорусских туристов, терпящих бедствие на яхте, спасены в Черном море
8 августа белорусы, катающиеся на яхте в 3−4 милях от берега Черного моря, подали сигнал бедствия: судно уносило в открытое море. На помощь им пришел сторожевой катер.
8 августа белорусы, катающиеся на яхте в 3−4 милях от берега Черного моря, подали сигнал бедствия: судно уносило в открытое море. На помощь им пришел сторожевой катер.
Причиной потери управления яхтой стал усиливающийся ветер. Капитан судна подал сигнал в радиоэфире, и на помощь туристам пришли российские пограничники. Об этом сообщила
Пострадавших в результате инцидента нет.