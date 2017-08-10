В Волгоградской области произошло смертельное ДТП с участием трех фур и одной легковой машины

Водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и столкнулся с двигавшемся в попутном направлении «КамАЗом» с прицепом, под управлением 46-летнего водителя.

Водитель второго «КамАЗа» в попытке избежать столкновения, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Митсубиси Лансер», под управлением 50-летнего водителя, и машиной «Фредлайнер» с прицепом (рефрижератором), под управлением 42-летнего водителя.