В Волгоградской области произошло смертельное ДТП с участием трех фур и одной легковой машины
На 871 километре федеральной автодороги М-6 «Каспий» 53-летний водитель «КамАЗа» с прицепом, двигался в сторону Волгограда.
На 871 километре федеральной автодороги М-6 «Каспий» 53-летний водитель «КамАЗа» с прицепом, двигался в сторону Волгограда.
Водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и столкнулся с двигавшемся в попутном направлении «КамАЗом» с прицепом, под управлением 46-летнего водителя.
Водитель второго «КамАЗа» в попытке избежать столкновения, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Митсубиси Лансер», под управлением 50-летнего водителя, и машиной «Фредлайнер» с прицепом (рефрижератором), под управлением 42-летнего водителя.
В результате аварии в больницу с травмами госпитализирован 48-летняя пассажир автомашины «Фредлайнер», 46-летний водитель автомашины «КамАЗ» от полученных травм скончался на месте ДТП.