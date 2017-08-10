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12:00 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Житель Черемхово Приангарья нашел боевую гранату 1915 года в лесу

Взрывотехники обезвредили боеприпас.

Житель Черемхова Иркутской области обнаружил боевую гранату 1915 года в лесу в полутора км от города и вызвал сотрудников полиции. Прибывшие на место взрывотехники уничтожили боеприпас. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

«Взрывотехники провели обследование и установили, что перед ними находится боевая граната “Миллса”», — сообщили в пресс-службе.

По данному факту проводится проверка.

Справка: Граната Миллса — британская ручная осколочная граната, первая в истории британской армии. Разработана в Великобритании в 1915 году морским инженером и взрывотехником Уильямом Миллсом. Предназначена для поражения живой силы в оборонительном бою, цели достигает за счет броска рукой человека. Считается самой массовой гранатой Первой мировой войны. Всего было произведено 70 млн штук.

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