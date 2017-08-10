Житель Черемхово Приангарья нашел боевую гранату 1915 года в лесу

Житель Черемхова Иркутской области обнаружил боевую гранату 1915 года в лесу в полутора км от города и вызвал сотрудников полиции. Прибывшие на место взрывотехники уничтожили боеприпас. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

«Взрывотехники провели обследование и установили, что перед ними находится боевая граната “Миллса”», — сообщили в пресс-службе.

По данному факту проводится проверка.