Житель Черемхово Приангарья нашел боевую гранату 1915 года в лесу
Взрывотехники обезвредили боеприпас.
Взрывотехники обезвредили боеприпас.
Житель Черемхова Иркутской области обнаружил боевую гранату 1915 года в лесу в полутора км от города и вызвал сотрудников полиции. Прибывшие на место взрывотехники уничтожили боеприпас. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
«Взрывотехники провели обследование и установили, что перед ними находится боевая граната “Миллса”», — сообщили в
По данному факту проводится проверка.
Справка: Граната Миллса — британская ручная осколочная граната, первая в истории британской армии. Разработана в Великобритании в 1915 году морским инженером и взрывотехником Уильямом Миллсом. Предназначена для поражения живой силы в оборонительном бою, цели достигает за счет броска рукой человека. Считается самой массовой гранатой Первой мировой войны. Всего было произведено 70 млн штук.