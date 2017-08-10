В Красноярске сладкоежка украл из магазина банки с медом

В Красноярске суд приговор любителя меда к 120 часам исправительных работ за кражу сладости из магазина, сообщили в ГУ МВД по краю.

Установлено, что несколько банок с медом мужчина похитил со склада одного из магазинов. Общий вес похищенного составил более 4,3 кг. Под подозрение попал помощник продавца, который на момент хищения работал в магазине.

Доказать вину 41-летнего сладкоежки помогли камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина вынес банки с медом под одеждой, на улице он спрятал их в снег, а после продал. В общей сложности ущерб, причиненный его действиями, составил более 3,5 тысяч рублей.