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12:11 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске сладкоежка украл из магазина банки с медом

Теперь любителю сладкого придется отработать 120 часов.

В Красноярске суд приговор любителя меда к 120 часам исправительных работ за кражу сладости из магазина, сообщили в ГУ МВД по краю.

Установлено, что несколько банок с медом мужчина похитил со склада одного из магазинов. Общий вес похищенного составил более 4,3 кг. Под подозрение попал помощник продавца, который на момент хищения работал в магазине.

Доказать вину 41-летнего сладкоежки помогли камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина вынес банки с медом под одеждой, на улице он спрятал их в снег, а после продал. В общей сложности ущерб, причиненный его действиями, составил более 3,5 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Суд вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде исправительных работ.

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