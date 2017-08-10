Прицеп трактора убил велосипедиста в Новосибирской области
Водитель трактора сбил велосипедиста прицепом, мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось, рассказали в МВД.
Водитель трактора сбил велосипедиста прицепом, мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось, рассказали в МВД.
Прицеп трактора убил велосипедиста в Новосибирской области, об этом сообщает
По данным ведомства, вечером 9 августа на улице Старой в селе
«В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины происшествия», — резюмировали в МВД.