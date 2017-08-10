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12:07 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Прицеп трактора убил велосипедиста в Новосибирской области

Водитель трактора сбил велосипедиста прицепом, мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось, рассказали в МВД.

Прицеп трактора убил велосипедиста в Новосибирской области, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

По данным ведомства, вечером 9 августа на улице Старой в селе Верх-Майзас водитель трактора Т-40 буксировал прицеп и сбил велосипедиста, который ехал во встречном направлении. 29-летнего мужчину госпитализировали в Кыштовскую районную больницу, где он умер из-за травм внутренних органов.

«В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины происшествия», — резюмировали в МВД.

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