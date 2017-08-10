Прицеп трактора убил велосипедиста в Новосибирской области, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

По данным ведомства, вечером 9 августа на улице Старой в селе Верх-Майзас водитель трактора Т-40 буксировал прицеп и сбил велосипедиста, который ехал во встречном направлении. 29-летнего мужчину госпитализировали в Кыштовскую районную больницу, где он умер из-за травм внутренних органов.