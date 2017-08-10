В Ростове на пешеходном переходе сбили женщину с трехлетним ребенком
9 августа в Ростове Renault Logan на пешеходном переходе сбил женщину с ребенком, сообщает
9 августа в Ростове Renault Logan на пешеходном переходе сбил женщину с ребенком, сообщает
ДТП случилось в 11:15 на улице Портовой. Водитель Renault Logan 1981 года рождения наехал на 34-летнюю женщину и трехлетнего мальчика, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии пострадавших с травмами отвезли в больницу. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту происшествия.