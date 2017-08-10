Украинскому лжеминеру дали почти 2 года лишения свободы

Источник: РИА "Новости"

Согласно материалам следствия, в 2016 году Сулейманов по заданию сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины с конкретным заданием, за выполнение которого ему передали 5 тыс гривен и обещали столько же по возвращению. Согласно задаче, он должен был сделать макет самодельного взрывного устройства, заложить его в аэропорту «Симферополь», а затем позвонить в полицию и сообщить о минировании аэропорта, Керченской паромной переправы и автовокзала в Симферополе. Но основным заданием было отслеживание действий российских силовиков при поиске взрывного устройства.

30 июля того же года Сулейманов реализовал план, в результате чего работа транспортных узлов Крыма была приостановлена. Ущерб от действий лжеминера составил более 3 миллионов рублей.

Обвиняемый частично признал вину, однако не согласился с суммой нанесенного ущерба.

По решению суда было избрано наказание в виде года и восьми месяцев лишения свободы в колонии общего режима, с возмещением ущерба на сумму более трех миллионов рублей. Сулейманов уже находится в СИЗО в течение года, этот срок учтен судом, таким образом ему остается отбывать наказание восемь месяцев.