В Кинельском районе в столкновении с «Калиной» погиб мотоциклист
Смертельное ДТП было зарегистрировано в среду, 9 августа, около 17:50 на 8 километре дороги «Кинель — Богатое — Борское».
Смертельное ДТП было зарегистрировано в среду, 9 августа, около 17:50 на 8 километре дороги «Кинель — Богатое — Борское».
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В результате ДТП мотоциклист получил тяжелые травмы различных частей тела. Его доставили в реанимационное отделение ближайшей больницы, однако спустя некоторое время он скончался. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилистка была трезва. Наличие или отсутствие алкоголя в крови погибшего определит
В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.