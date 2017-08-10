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12:28 (мск), источник: Pro Город Самара

В Кинельском районе в столкновении с «Калиной» погиб мотоциклист

Смертельное ДТП было зарегистрировано в среду, 9 августа, около 17:50 на 8 километре дороги «Кинель — Богатое — Борское».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, 42-летняя женщина, двигаясь на автомобиле Lada Kalina со стороны Кинеля в направлении села Богатое, начала поворачивать налево. Нарушив правила очередности проезда, автомобилистка столкнулась с мотоциклом «Ява-350» под управлением 43-летнего мужчины, который, в свою очередь, нарушил требования дорожной разметки.

В результате ДТП мотоциклист получил тяжелые травмы различных частей тела. Его доставили в реанимационное отделение ближайшей больницы, однако спустя некоторое время он скончался. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилистка была трезва. Наличие или отсутствие алкоголя в крови погибшего определит судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

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