В Кинельском районе в столкновении с «Калиной» погиб мотоциклист

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, 42-летняя женщина, двигаясь на автомобиле Lada Kalina со стороны Кинеля в направлении села Богатое, начала поворачивать налево. Нарушив правила очередности проезда, автомобилистка столкнулась с мотоциклом «Ява-350» под управлением 43-летнего мужчины, который, в свою очередь, нарушил требования дорожной разметки.

В результате ДТП мотоциклист получил тяжелые травмы различных частей тела. Его доставили в реанимационное отделение ближайшей больницы, однако спустя некоторое время он скончался. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилистка была трезва. Наличие или отсутствие алкоголя в крови погибшего определит судебно-медицинская экспертиза.