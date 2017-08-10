Старший следователь из Нижнего Новгорода обвиняется в фальсификации доказательств по уголовному делу

Согласно материалам дела, мужчина обвиняется в фальсификации доказательств по уголовному делу. Мужчина осуществлял предварительное следствие по уголовному делу, посчитав, что все необходимые следственные мероприятия уже были проведены, он уведомил участника дела — обвиняемого и его адвоката о закрытии дела.

Однако позднее следователь установил, что в представленном деле в протоколе допроса свидетеля имеются сведения, требующие дополнительных процессуальных действий и необходимо возобновлять предварительное следствие.

Тогда старший следователь решил исключить из протокола допроса значимые сведения и проставил подписи от имени свидетеля.