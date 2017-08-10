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12:17 (мск), источник: НТА-Приволжье

Старший следователь из Нижнего Новгорода обвиняется в фальсификации доказательств по уголовному делу

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области, в Советский райсуд поступило уголовное дело в отношении старшего следователя по ОВД спецотдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно материалам дела, мужчина обвиняется в фальсификации доказательств по уголовному делу.   Мужчина осуществлял предварительное следствие по уголовному делу, посчитав, что все необходимые следственные мероприятия уже были проведены, он уведомил участника дела — обвиняемого и его адвоката о закрытии дела.

Однако позднее следователь установил, что в представленном деле в протоколе допроса свидетеля имеются сведения, требующие дополнительных процессуальных действий и необходимо возобновлять предварительное следствие.

Тогда старший следователь решил исключить из протокола допроса значимые сведения и проставил подписи от имени свидетеля.

В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.

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